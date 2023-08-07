Следующий матч "Динамо" в УПЛ перенесли на неопределенный срок: какая причина

Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" – "Металлист 1925" перенесен на неопределенный срок.

Об этом столичный клуб сообщил в официальном Telegram-канале.

"Бело-синие" и харьковчане должны были сыграть в воскресенье, 13 августа. Но по взаимному согласию сторон игра была отложена, чтобы "Динамо" имело возможность лучше подготовиться к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".

Первый поединок с "Арисом" команда Мирчи Луческу проведет уже на этой неделе – в четверг, 10 августа, в Греции. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Ответная игра между динамовцами и командой из города Салоники состоится 17 августа в румынском Бухаресте, поскольку из-за войны с российскими оккупантами еврокубковые матчи запрещено проводить на территории Украины.

Ранее сообщалось, что "Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Напомним, "бело-синие" удачно начали новый сезон УПЛ, набрав 6 очков в первых двух матчах. После разгромной победы над "Минаем" (4:1) динамовцы в зрелищном матче обыграли "Оболонь" (2:4).

"Металлист 1925" пока идет с нулем в графе набранных очков. Харьковчане начали чемпионат поражением от "Шахтера" (1:2), а затем уступили "Александрии" (1:0).

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