Следующий матч "Шахтера" в Чемпионате Украины перенесли: названа причина

Матч девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между закарпатским "Минаем" и донецким "Шахтером" перенесен на неопределенный срок.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте УПЛ. Поединок должен был состояться в субботу, 22 октября, в 13:00.

Как сообщает ВЗБІРНА , такое решение было принято с согласия обоих клубов. Одной из причин переноса является ответственный матч "горняков" в Лиге чемпионов. Во вторник, 25 октября, дончане в Шотландии сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика".

Сейчас "Шахтер" с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, уступая "Днепру-1" только из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. "Минай" с 9 баллами находится на 9-й строчке.

Напомним, ранее УПЛ перенесла матч 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Металлистом".

Читайте также:

Дубль Мудрика: "Шахтер" разбил "Колос" и догнал лидера УПЛ (видео)

"Минай" одолел "Металлист 1925" в заключительном матче 8-го тура УПЛ

"Днепр-1" впервые в сезоне потерял очки, не сумев обыграть аутсайдера УПЛ