Следующий матч "Зари" в Лиге конференций могут перенести: какая причина

"Маккаби" Тель-Авив обратился в УЕФА с просьбой перенести домашний поединок против луганского клуба.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и луганской " Зарей" может быть перенесен.

Израильский клуб обратился в УЕФА с просьбой перенести поединок, который запланирован на 26 октября на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве, из-за ситуации в стране.

Из-за атаки террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы израильское Министерство культуры и спорта отменило все спортивные мероприятия. Следовательно, "Маккаби" не сможет принять игру из-за войны.

"Футбольный клуб "Маккаби" Тель-Авив утром обратился в УЕФА с просьбой перенести игру с луганской "Зарей" в Лиге конференций, которая должна состояться 26 октября", – говорится в сообщении.

Отметим, что "Заря" и "Маккаби" Тель-Авив должны провести два матча подряд в Лиге конференций. Номинально домашний для украинского клуба поединок 4-го тура еврокубка запланирован на 9 ноября в польском городе Люблин.

После двух туров "Заря" с 4 очками занимает второе место в группе Лиги конференций, уступая по дополнительным показателям бельгийскому "Генту". "Маккаби" Тель-Авив (3 балла) идет на третьей позиции. Замыкает квартет исландский "Брейдаблик", не имея зачетных пунктов в своем активе.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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