Следующий соперник "Динамо" в отборе Лиги чемпионов подписал бывшую звезду "Челси" и ПСЖ

Давид Луис / © ФК "Пафос"

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Кипрский "Пафос", который является соперником киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26, объявил о подписании известного бразильского защитника Давида Луиса.

Об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Кипра.

38-летний бразилец присоединился к команде в статусе свободного агента и подписал контракт сроком до 2027-го.

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Последним клубом Луиса была бразильская "Форталеза". Сотрудничество между сторонами было рассчитано до конца 2026 года, но по обоюдному согласию защитник покинул команду раньше.

В прошлом сезоне Давид провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах.

Луис известен выступлениями за "Бенфику", "Челси", ПСЖ и "Арсенал". В составе "Челси" он выигрывал Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы. Всего за свою карьеру бразилец завоевал 24 трофея.

С 2010 по 2017 год Луис вызывался в сборную Бразилии, за которую сыграл 57 матчей и забил 3 гола.

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Поединки между "Динамо" и "Пафосом" состоятся 5 и 12 августа. Сначала команды сыграют в польском Люблине, а затем на Кипре.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги Европы. Жеребьевка состоится в понедельник, 4 августа.

Ранее сообщалось, что "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ выездной победой над "Вересом".