Следуют за кораблем: российских тяжелоатлетов не допустили к чемпионату мира-2023

Белорусские спортсмены смогут выступить на турнире в нейтральном статусе.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила россиян к чемпионату мира 2023 года, который состоится в саудовском Эр-Рияде.

Об этом сообщается на официальном сайте IWF.

Исполнительный комитет федерации утвердил список "нейтральных" лиц, допущенных к ЧМ. В него вошли только представители Беларуси: 12 спортсменов, 7 членов обслуживающего персонала и один технический судья.

Ни одного российского тяжелоатлета, члена персонала или судей на мировое первенство не допустили.

ЧМ-2023 по тяжелой атлетике продлится с 4-го по 17 сентября.

Отметим, что сборная Украины по тяжелой атлетике будет представлена на ЧМ, ведь в конце июля украинским спортсменам изменили условия запрета участия в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Минмолодежьспорта разрешило украинцам выступать на турнирах, где атлеты из стран-агрессоров допущены в нейтральном статусе.

Напомним, в мае Международная федерация тяжелой атлетики отменила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены из государств-агрессоров проходят проверку на предмет "нейтральности" – они не должны поддерживать войну против Украины и иметь контракты с армиями РФ или Беларуси.

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