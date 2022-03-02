Следуют за "русским кораблем": РФ и Беларусь выгнали из международного биатлона

Следуют за "русским кораблем": РФ и Беларусь выгнали из международного биатлона

Причина - вторжение в Украину.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации из-за вторжения войск РФ в Украину, которое также произошло и с территории Беларуси.

Решение было принято после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает сайт IBU.

Ранее сообщалось, что Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров, а УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в футбольных турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом".

Также Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: