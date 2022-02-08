С лету от своей половины поля: в Чемпионате Бразилии забили сумасшедший мяч (видео шедевра)

С лету от своей половины поля: в Чемпионате Бразилии забили сумасшедший мяч (видео шедевра)

Похоже, такого не ожидал сам игрок.

В Чемпионате Бразилии во время матча штата Пернамбукано между " Атлетико Салгейро " и " Сете де Сетембро " забили невероятный гол.

Автором безумного забитого мяча стал защитник Лукао, выступающий за "Атлетико Салгейро". 21-летний защитник в компенсированное к первому тайму время ударом слета от своей половины поля попал в ворота оппонента.

Отметим, что до ворот было не менее 70 метров. Голкипер явно не ожидал такого, потому откровенно проспал. Правда, шедевр оказался случайным – заметно, что Лукао просто выбивал мяч подальше, ведь до перерыва оставались считанные секунды.

Вашему вниманию видео с этим шедевром.

How oth from Salgueiro's Campeonato Pernambucano игра в Brazil Yesterday?



Lucão, вздумайте. Patrick Schick, еть yer heart out. pic.twitter.com/R8dgcmYuVK — Planet Football (@planetfutebol) February 7, 2022

Сам поединок завершился со счетом 4:0 в пользу "Атлетико Салгейро".

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