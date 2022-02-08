С лету от своей половины поля: в Чемпионате Бразилии забили сумасшедший мяч (видео шедевра)

Похоже, такого не ожидал сам игрок.
В Чемпионате Бразилии во время матча штата Пернамбукано между "Атлетико Салгейро" и "Сете де Сетембро" забили невероятный гол.
Автором безумного забитого мяча стал защитник Лукао, выступающий за "Атлетико Салгейро". 21-летний защитник в компенсированное к первому тайму время ударом слета от своей половины поля попал в ворота оппонента.
Отметим, что до ворот было не менее 70 метров. Голкипер явно не ожидал такого, потому откровенно проспал. Правда, шедевр оказался случайным – заметно, что Лукао просто выбивал мяч подальше, ведь до перерыва оставались считанные секунды.
Вашему вниманию видео с этим шедевром.
How oth from Salgueiro's Campeonato Pernambucano игра в Brazil Yesterday?— Planet Football (@planetfutebol) February 7, 2022
Lucão, вздумайте. Patrick Schick, еть yer heart out. pic.twitter.com/R8dgcmYuVK
- Сам поединок завершился со счетом 4:0 в пользу "Атлетико Салгейро".
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