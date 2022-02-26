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Слезы на глазах Зинченко и Миколенко: "Эвертон" и "Ман Сити" поддержали Украину перед матчем АПЛ

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Слезы на глазах Зинченко и Миколенко: "Эвертон" и "Ман Сити" поддержали Украину перед матчем АПЛ

УАФ

Игроки обеих команд вышли на поле с украинскими флагами, а болельщики поддержали Украину аплодисментами.

Футболисты и болельщики английских клубов "Манчестер Сити" и "Эвертона" перед очной встречей 27-го тура АПЛ поддержали Украину в связи с российским вторжением.

Игроки обеих команд вышли на поле с украинскими флагами, а болельщики поддержали Украину аплодисментами. Отметим, что за "Эвертон" выступает экс-динамовец Виталий Миколенко, а за "Сити" – Александр Зинченко. Камера показала, как в какой-то момент Зинченко и Миколенко стало сложно сдерживать слезы.

Также болельщики "Эвертона" представили баннер с фото Миколенко на фоне украинского флага и надписью "Поддерживаем Украину".

© скриншот с видео
скриншот с видео

Миколенко и Зинченко провели весь матч в запасе, однако смогли переговорить после игры и поддержали друг друга дружескими объятиями.

© УАФ
УАФ

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