"Слишком большой для него": легендарный боксер оценил шансы Усика в бою против абсолютного чемпиона мира в крузервейте

"Слишком большой для него": легендарный боксер оценил шансы Усика в бою против абсолютного чемпиона мира в крузервейте

Рой Джонс уверен, что победа останется за украинцем.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что Александр Усик легко преодолеет абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

При этом легендарный боксер считает, что украинскому чемпиону мира в тяжелом весе не следует спускаться в крузервейт ради боя с Канело.

"Считаю, что Усик слишком большой для Канело. По моему мнению, Александр легко преодолеет Альвареса.

Но Усик — чемпион мира в тяжелом весе. Зачем ему переходить в первый тяжелый вес ради боя с Каннело? В то время как в сверхтяжелом дивизионе есть Фьюри, Уайлдер, тот же Джошуа. Усик против Фьюри сейчас, наверное, один из самых масштабных боев на планете. Усик против Джошуа – еще одно большое сражение.

Я помню, как Чед Досон сменил весовую категорию ради боя с Андре Уордом. Это был конец его карьеры", — цитирует Роя Джонса-младшего Boxing Scene.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Напомним, точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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