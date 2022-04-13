"Слишком много эмоций, остановите войну": Вербич расплакался после благотворительного матча "Динамо" (видео)

"Слишком много эмоций, остановите войну": Вербич расплакался после благотворительного матча "Динамо" (видео)

Словенский легионер не остался равнодушным к войне в Украине.

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич не смог сдержать слез после завершения благотворительного матча с варшавской "Легией", который состоялся в рамках тура "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Остановим Войну!").

28-летний словенец сыграл в этом поединке за обе команды - по одному тайму за "Динамо" и "Легию", куда перешел на правах аренды после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

После завершения встречи Вербич не стал скрывать свои эмоции и расплакался. Успокаивать его взялся вратарь "бело-синих" Денис Бойко.

"Слишком много эмоций. Остановите войну. Все будет хорошо", - написал Вербич на своей странице в Instagram.

Поединок завершился уверенной победой киевлян - 3:1 . Все собранные средства будут направлены пострадавшим от войны украинцам.

Следующий матч своего благотворительного турне "Динамо" проведет в Стамбуле против многократного чемпиона Турции - "Галатасарая". Встреча состоится в четверг, 14 апреля, начало - в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что легенда харьковского "Металлиста" поддержал украинцев в войне с Россией.

Читайте также:

"Говорил, что жаль, а потом выложил видео в поддержку Путина": непобедимый украинец - о разговоре с Поветкиным

"Путин делает ужасные вещи": экс-капитан сборной Финляндии приютил украинских беженцев у себя дома

Жена Усика - о россиянине Поветкине: начал звонить по телефону и рассказывать, что в Украине что-то не так