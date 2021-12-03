Слишком обрадовался: тренер умер после забитого гола своей команды в Египте (видео)

Слишком обрадовался: тренер умер после забитого гола своей команды в Египте (видео)

Его жизнь оборвалась в карете скорой помощи.

Трагический инцидент произошел в матче второго дивизиона чемпионата Египта между командами " Аль-Маджр " и " Аль-Зарки ".

Тренер команды "Аль-Мадж" Адхам эль-Селхадар после забитого гола своей команды на 93-й минуте слишком эмоционально праздновал из-за чего у него произошел сердечный приступ. Находясь на скамье для запасных, наставник внезапно потерял сознание.

Как следствие, на помощь Адхаму эль-Селхадару прибыла карета скорой помощи, которая должна была доставить его в больницу. Впрочем, туда тренер не попал, ведь скончался еще в "скорой".

Из-за этой смерти в клубе "Аль-Мадж" объявлен 6-дневный траур. Кроме того, следующий матч, вероятно, будет перенесен на другую дату. Все официальные мероприятия и даже тренировки будут отменены. В пятницу, 3 декабря, пройдут похороны тренера.

Ранее рассказывалось о том, что бывший футболист клубов УПЛ умер от коронавируса, ему было 42 года.