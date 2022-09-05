Слишком оптимистично: экс-футболист сборной РФ предположил, когда его страну-агрессора могут вернуть в турниры УЕФА и ФИФА

Знаменитый бывший игрок сборной России Виктор Онопко сделал прогноз, когда клубы и сборные его страны смогут вернуться в соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА.

Так, Онопко выразил уверенность в том, что команды из страны-агрессора будут возвращены в международные соревнования не позднее чем через два года.

Об этом Онопко заявил в интервью "РБ Спорта".

В целом он абсолютно уверен, что команды из РФ снова будут иметь возможность выступать в турнирах под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Интересно, что Онопко не уточнял причины наказания российских команд.

"Через сколько лет Россию вернут в еврокубки? Не знаю. Я верю, что вернут. Пять лет, три года? Нет, меньше. Не могу сказать конкретно, но думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу", — сказал Онопко.

Добавим, что УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в следующем сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

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