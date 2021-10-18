Слишком радовались: в Нидерландах после матча обвалилась трибуна с болельщиками (видео)

Слишком радовались: в Нидерландах после матча обвалилась трибуна с болельщиками (видео)

Но даже это не остановило их и они продолжили праздновать.

Весьма неприятный инцидент произошел в матче 9-го тура Чемпионата Нидерландов между "НЭК" и "Витессом".

Так, после поединка фанаты "Витесса" начали неистово радоваться победе своей команды, когда футболисты подошли к ним, чтобы поблагодарить за поддержку. Они настолько громко прыгали, что трибуна под ногами не выдержала и обвалилась.

Отметим, что в этой ситуации обошлось без пострадавших. Спасло фанатов гостей то, что трибуна была расположена на первом ярусе, а ее падение смягчили контейнеры. Интересно, что даже после обвала трибуны болельщики не перестали прыгать.

Вашему вниманию видео с этим инцидентом.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17 2021

"Витесс" одержал победу на выезде со счетом 1:0.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что во Франции во время футбольного матча обрушилась трибуна со зрителями.

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