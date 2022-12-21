"Слишком сильный для него": жертва Ломаченко сделал прогноз на бой украинца с абсолютным чемпионом

Американец предпочитает соотечественника.
Американский проспект легкого веса Джемейн Ортис, недавно уступивший экс-чемпиону Василию Ломаченко, сделал прогноз на бой украинца против Девина Хейни. Он считает, что больше шансов на победу имеет абсолютный чемпион.
Об этом он заявил в комментарии FightHype.
"Предпочитаю Дэвина, но посмотрим. Мне все еще много пишут, и люди говорят, что Лома по-прежнему даст Хейни бой. Я не знаю. Глядя на выступления Гейни, я увидел, что у него хороший джеб.
Вообще-то я доминировал над Ломаченко благодаря своему джебу, контролировал его. Мне кажется, что Хейни, возможно, сделает то же, будет держать его на дистанции. По-моему, Лома слишком маленький для легкого веса, и Дэвин окажется слишком сильным для него", – сказал Ортис.
- Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.
- На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу
- Хейни отобрал у Камбососа чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Во втором бою в Мельбурне все судьи отдали победу Хейни: 119-109, 118-110, 118-110.
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