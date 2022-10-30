"Слишком старый и медленный": звезды бокса отреагировали на выступление Ломаченко в поединке с Ортисом

Ведущие боксеры не слишком одобрительно оценили победное возвращение украинца в ринг.
В ночь на 30 октября украинец Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом в главном поединке боксерского вечера, который состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Боксеры прошли дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали предпочтение нашему соотечественнику: 115-113, 116-112, 117-111.
Правда, победа Ломаченко не особо впечатлила боксерский мир. Потенциальные соперники Василия, среди которых Девин Хейни, Шакур Стивенсон и Райан Гарсия, очевидно, ожидали от украинца несколько большего.
"Это был не лучший бой для Ломаченко и не лучшая его версия на ринге. Но я хотел бы его поздравить. Надеюсь, мы устроим поединок, - сказал Хейни, встретившись с украинцем в ринге.
Также абсолютный чемпион мира в легком весе возмутился оценкой одного из судей, зафиксировавшего победу Ломаченко со счетом 117-111.
"117-111 — это было возмутительно. Если все имеет здравый смысл, (бой с Ломаченко - прим.) следующий", - написал Хейни на своей странице в Twitter.
"Девин Хейни его побьет. Он (Ломаченко - прим.) уже не тот боксер, которым был раньше. Слишком старый и медленный", - написал Стивенсон у себя в Twitter.
"Похоже, что Ломаченко просто слишком мал для легкой весовой категории", - написал Гарсия в своем Twitter.
Не считает выступление Ломаченко убедительным и действующий чемпион мира в полусреднем весе, непобежденный американец Теренс Кроуфорд.
"117-111 — это безумие. После первой оценки (115-113) это больше было похоже на ничью", - написал Кроуфорд в Twitter.
- На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.
- В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.
Ожидается, что уже в следующем поединке Ломаченко будет боксировать с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. Ранее американец согласился дать украинцу титульный бой после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
Читайте также:
Ломаченко – Ортис: лучшие моменты боя (видео)
"Ни слова не сказал о войне": реакция соцсетей на победу Ломаченко в бою с Ортисом
Ломаченко – Ортис: обнародована статистика ударов и судейские записки боя