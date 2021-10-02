"Слишком умный": американский экс-чемпион с российским паспортом расхвалил Усика после боя с Джошуа

"Слишком умный": американский экс-чемпион с российским паспортом расхвалил Усика после боя с Джошуа

Рой Джонс не сомневался, что Александр выиграет титульный поединок.

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Рой Джонс прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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52-летний американец по прозвищу "Супермен" заявил, что был уверен в положительном исходе поединка для Усика из-за высокого боксерского интеллекта украинца.

"Я очень давно наблюдал за Усиком. Поэтому я знал, что он победит в бою с Джошуа. Он достаточно умен, чтобы перехитрить любого соперника. Я видел, как он перехитрил весь первый тяжелый дивизион и доминировал там. Я собственными глазами наблюдал за этим, потому знал, что Джошуа не сможет победить его, если позволит ему зайти дальше пятого раунда.

Усик слишком умный, он слишком много знает. Его IQ просто огромен. После пятого раунда ты не сможешь его побить, потому что он замечательный боксер. Мне нравится его ум", - передает слова Джонса Boxing News 24.

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Отметим, что Рой Джонс - серебряный призер Олимпиады-1988. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях - от средней до супертяжелой. Американец был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В августе 2015 года Рой стал гражданином России. Он в Севастополе встречался с президентом России Владимиром Путиным, где попросил у него помощи в получении российского гражданства.

"Я хочу купить здесь недвижимость. Разделю себя поровну между двумя странами: хочу боксировать там и боксировать здесь, хочу исполнять рэп там и исполнять его здесь", - заявлял Джонс.

В сентябре 2015 года его просьбу удовлетворили. Сейчас Джонс имеет два гражданства - американское и российское.

"С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и узнать страну, которой вы управляете. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире. Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что у вас будет замечательный день рождения. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я - россиянин", - сказал Джонс, поздравляя Путина с днем рождения.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

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