"Сломает его сердце": экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон поделился своим мнением о грядущем бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

56-летний британец считает абсолютным фаворитом поединка украинского боксера. В то же время, он отметил, что единственным шансом Дюбуа одержать победу является отправить Усика в нокаут.

"Я хотел бы дать Дюбуа большие шансы, я хотел бы так сказать, потому что всегда поддерживаю британцев, но в реальности я не даю ему шансов. На самом деле на этом этапе я увидел в нем, как в бойце, пробел.

Я всегда поддерживаю британцев, но если вы спрашиваете меня, то отвечаю. Я думаю, что в броне Дюбуа сейчас есть трещина, и если он подерется с кем-то вроде Усика, то это для него не сработает.

Усик найдет его, сломает его сердце, сломает его самого. У Дюбуа есть шанс панчера. Может, это звучит неприятно для его фанатов, семьи и окружения, и Дюбуа – хороший боец, но в его броне есть трещина, которую Усик раскроет и воспользуется ею. Он слишком умен, чтобы отпустить Дюбуа из крючка. Да, Даниэль имеет шанс панчера, и это все", – сказал Нельсон в интервью Boxing Social.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

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