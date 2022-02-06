Сломал пьедестал: российский лыжник-нахал оконфузился на Олимпиаде в Пекине (видео)

Ранее на Кубке мира он избивал палкой соперника.

Российский лыжник Александр Большунов попал в курьезную ситуацию на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Спортсмен из сборной ОКР сломал пьедестал почета на церемонии награждения после своей победы в скиатлоне.

Новоиспеченный обладатель олимпийского "золота" решил эффектно отпраздновать свой успех. Он подпрыгнул на подиуме и сломал его. Из-за прыжка лыжника от конструкции отвалилась передняя планка с логотипом Олимпиады-2022.

Большунов увидел, что натворил, и попытался самостоятельно починить пьедестал, однако быстро сдался и снова подпрыгнул на его верхней ступеньке.

Лыжник Александр Большунов сломал пьедестал на церемонии награждения. Он запрыгнул на конструкцию, после чего отломилась пластиковая часть с надписью «Beijing-2022». pic.twitter.com/0SDHNtwcQk — @anatolich Черный полковник. (@staryi_soldat) February 6, 2022

Отметим, что год назад Большунов отметился дикой выходкой на Кубке мира по лыжным гонкам. Российский спортсмен на финише дважды ударил соперника палкой. Однако хамский поступок сошел россиянину с рук - его наказали лишь штрафом в размере 1,8 тысяч евро и испытательным сроком, не отстранив от гонок.

Ранее ТСН Проспорт писал, что российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали на Олимпиаде-2022.

Как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступают на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) - ROC, которую запрещено расшифровывать.

Флаг РФ на всех церемониях заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна звучит вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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