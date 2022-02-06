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Сломал пьедестал: российский лыжник-нахал оконфузился на Олимпиаде в Пекине (видео)

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Сломал пьедестал: российский лыжник-нахал оконфузился на Олимпиаде в Пекине (видео)

Associated Press

Ранее на Кубке мира он избивал палкой соперника.

Российский лыжник Александр Большунов попал в курьезную ситуацию на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Спортсмен из сборной ОКР сломал пьедестал почета на церемонии награждения после своей победы в скиатлоне.

Новоиспеченный обладатель олимпийского "золота" решил эффектно отпраздновать свой успех. Он подпрыгнул на подиуме и сломал его. Из-за прыжка лыжника от конструкции отвалилась передняя планка с логотипом Олимпиады-2022.

Большунов увидел, что натворил, и попытался самостоятельно починить пьедестал, однако быстро сдался и снова подпрыгнул на его верхней ступеньке.

Отметим, что год назад Большунов отметился дикой выходкой на Кубке мира по лыжным гонкам. Российский спортсмен на финише дважды ударил соперника палкой. Однако хамский поступок сошел россиянину с рук - его наказали лишь штрафом в размере 1,8 тысяч евро и испытательным сроком, не отстранив от гонок.

Ранее ТСН Проспорт писал, что российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали на Олимпиаде-2022.

Как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступают на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) - ROC, которую запрещено расшифровывать.

Флаг РФ на всех церемониях заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна звучит вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
  • Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
  • В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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