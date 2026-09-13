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Сломала ракетку и послала оператора: Соболенко устроила истерику после поражения в финале US Open
С новой недели белорусская теннисистка потеряет звание первой ракетки мира.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко устроила истерику после поражения в финале US Open-2026.
В решающем матче американского мэйджора 28-летняя "нейтральная" теннисистка уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 4:6, 7:5, 2:6.
Соболенко эмоционально отреагировала на свое фиаско, разбив ракетку о корт. Также белоруска послала оператора, когда заметила, что ее снимают на камеру.
Видео неспортивного поведения Арины разлетелись соцсетями.
С новой недели Соболенко потеряет звание первой ракетки мира. На вершину рейтинга WTA поднимется Рыбакина, а белоруска опустится на вторую позицию.
Отметим, что Соболенко избегает вопросов о войне в Украине, а режим Лукашенко продолжает использовать ее имя в своей пропаганде. Также она подписала провластное письмо в поддержку белорусского диктатора во время протестов в 2020 году.
Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.