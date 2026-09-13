Сломала ракетку и послала оператора: Соболенко устроила истерику после поражения в финале US Open

Арина Соболенко / © Associated Press

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко устроила истерику после поражения в финале US Open-2026.

В решающем матче американского мэйджора 28-летняя "нейтральная" теннисистка уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 4:6, 7:5, 2:6.

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Соболенко эмоционально отреагировала на свое фиаско, разбив ракетку о корт. Также белоруска послала оператора, когда заметила, что ее снимают на камеру.

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Видео неспортивного поведения Арины разлетелись соцсетями.

С новой недели Соболенко потеряет звание первой ракетки мира. На вершину рейтинга WTA поднимется Рыбакина, а белоруска опустится на вторую позицию.

Отметим, что Соболенко избегает вопросов о войне в Украине, а режим Лукашенко продолжает использовать ее имя в своей пропаганде. Также она подписала провластное письмо в поддержку белорусского диктатора во время протестов в 2020 году.

Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.

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