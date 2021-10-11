Сломанные рука и палец: Уайлдер во время боя с Фьюри получил несколько серьезных травм

Сломанные рука и палец: Уайлдер во время боя с Фьюри получил несколько серьезных травм

В течение боя "Бронзовый бомбардировщик" трижды побывал на канвасе ринга.

Американский боксер Деонтей Уайлдер получил несколько серьезных травм после проигранного боя британцу Тайсону Фьюри.

ФЬЮРИ — УАЙЛДЕР: ВИДЕО НОКДАУНОВ И НОКАУТА

Об этом заявил его тренер Малик Скотт, передает BoxingScene.

"У него разбита губа, он сломал руку, сломал палец. Но жизнь продолжается.

Я всегда говорил, что Фьюри очень хорош. После сегодняшнего вечера я буду считать его великим боксером. Большое уважение. Уайлдер был замечательный, но Фьюри был сильнее. Победил лучший. Мы почти победили Фьюри. Это был адский опыт. Хочу, чтобы Деонтей хорошо отдохнул после этого поединк ", — отметил Скотт.

В течение боя "Бронзовый бомбардировщик" трижды побывал на канвасЕ ринга. Сначала в нокдаун в третьем и десятом раундах, а затем Фьюри окончательно "вырубил" Деонтея в 11-м раунде. Как следствие, победив Уайлдера, Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. После боя американца мгновенно доставили в больницу для осмотра.

Остальные три самых престижных титула хэвивейта — WBA, WBO и IBF — сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; 35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри заговорил о собственном величии после победы над Уайлдером.

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