"Сломать как личность": украинская теннисистка пожаловалась на угрозы и травлю от WTA

Александра Олейникова / © Facebook Федерации тениса Украины

Украинская теннисистка Александра Олейникова рассказала об угрозах, полученных от Женской теннисной ассоциации (WTA) в результате своей активной позиции против спортсменок, которые поддерживают полномасштабное российское вторжение в Украину.

Соответствующий пост 25-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам украинской теннисистки, первые инциденты с угрозами от WTA с ней случились во время турнира в Клуж-Напоке, когда она отказалась от рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь, которая участвовавала в российских выставочных соревнованиях в декабре 2022 года.

"Тогда я не придала этому большого значения, потому что еще не знала, что будет дальше. После этого в течение двух месяцев я находилась под постоянным давлением. Требование заключалось в том, что, несмотря на отсутствие какого-либо правила о деперсонализации в интервью и заявлениях, я должна прекратить вспоминать игроков по имени, поскольку мои высказывания могут быть вредными для них.

Мне стали угрожать штрафами в десятки тысяч долларов, дисквалификацией. Мои турниры (перед матчами, во время турнира и после его завершения) начали сопровождаться постоянными разговорами с представителями WTA, которые приходили "воспитывать" меня: учить тому, как я должна говорить, а точнее, как мне следует молчать.

От меня ждали действий по шаблону, который был удобен для них. Меня спрашивали, почему я не могу просто поступать так, как другие. Произошло полное обесценивание моего опыта как человека, который строит жизнь в стране во время войны — реальности, которая глубоко влияет на меня", — рассказала Олийникова.

Подобные действия от WTA Олейникова характеризует как попытку организации "сломать ее как личность".

"Через манипуляции, запугивание, молчание, ложь и обесценение. Пытаясь найти решение с теми, кто никогда не был в них заинтересован, я испытала серьезные негативные последствия из-за постоянного стресса.

Я перестала получать удовольствие от пребывания на корте и на турнирах (за исключением матчей национальной сборной). Я видела много тревожных вещей — это душило и истощало меня. Мой сон был нарушен (уже два месяца я живу с хроническим недосыпом), что привело к трудностям с концентрацией. У меня не было сил даже отвечать на рабочие сообщения или же отписывать друзьям, и я чувствовала вину за такое состояние, но происходящее было просто слишком изнурительным.

Я почти перестала улыбаться на корте, и мне становилось до слез больно вспоминать, кем я была до того, как началась травля за мою позицию. Я скучала по тому, как раньше искренне наслаждалась игрой и атмосферой, просматривая фото и видео только 2-3-месячной давности — потому что больше не могла этого почувствовать", — рассказала Олийникова.

Ранее сообщалось, что Олийникова разоблачила звезд WTA, которые поддерживают кремлевского диктатора Владимира Путина.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину WTA запретила теннисисткам из РФ и Беларуси выступать под национальными флагами, но им все еще разрешено соревноваться в нейтральном статусе.

Напомним, недавно Олейникова успешно дебютировала за сборную Украины. Она обыграла польку Линду Климовичову в матчевой встрече квалификации Кубка Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" одержали досрочную победу и вышли в финальную стадию.

