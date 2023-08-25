"Сломаю ему кости и сорву с него пояса": Дюбуа пригрозил Усику перед боем

Британец заявил, что украинец является слишком старым для того, чтобы победить его.

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа сделал дерзкое заявление накануне боя с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Дюбуа назвал Усика старым и заверил, что молодость поможет ему одержать победу и отобрать у украинца чемпионские пояса.

"Для меня он старый – я должен воспользоваться этим. Я сломаю ему кости и сорву с него пояса. Мой тренер, Дон Чарльз, подготовил меня к этому бою. Это была тяжелая работа. Теперь нужно пойти и взять свое. Настройтесь и смотрите. Все на кону, все в этот вечер.

Усик любит много двигаться по рингу, поэтому мы должны лишить его пространства. Мы много работали в тренировочном лагере. Это игры ума", – приводит слова Дюбуа Boxing King Media.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик "выиграл" у Дюбуа дуэль взглядов перед чемпионским боем.

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