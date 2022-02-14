Словно играли "для букмекеров": румынская команда отметилась двумя эпическими автоголами за десять минут (видео)

Возникают определенные вопросы относительно спортивной составляющей.

Что-то довольно странное произошло в матче высшего дивизиона Чемпионата Румынии между командами " Арджеш " и " Миовени ".

Так, уже на седьмой минуте противостояния футболист "Миовени" Доринел Анча переправил мяч в ворота, хотя прострел соперника был довольно простеньким. Впрочем, на этом игроки гостей не остановились и решили устроить еще один спектакль для болельщиков.

Голкипер Юстин Попеску так "удачно" разыграл удар от ворот, что мяч рикошетом от партнера снова оказался в сетке. Правда, этот "шедевр" звездный арбитр Овидиу Хацеган отменил – игровой снаряд не был в статическом положении перед исполнением стандарта.

Посмотреть первый автогол с участием Анчи вы можете ЗДЕСЬ.

А вот и второе взятие ворот, которое все же было отменено.

Breaking: The best own goal in the history of football был just scored в Romanian top flight.

Ref canceled it because the ball был still bumping when the keeper hit it. Scenes! pic.twitter.com/wkN2E2ASDD Опубликовано в Emanuel Roşu (@Emishor) 13 февраля 2022

Сам матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Арджеша".

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