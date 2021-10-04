Словно в пляжном футболе: в матче Первой лиги забили курьезный гол от газона (видео)

Словно в пляжном футболе: в матче Первой лиги забили курьезный гол от газона (видео)

Морозы еще не начались, а состояние поля оставляет желать лучшего.

В поединке 11-го тура Первой лиги Украины по футболу между "Альянсом" и "Агробизнес" забили достаточно курьезный мяч.

На 84-й минуте встречи игроку хозяев Николаю Агапову удался не слишком сильный удар из пределов штрафной после передачи из глубины поля. Казалось бы, что мяч без проблем прилетит в руки голкипера и он начнет атаку своей команды. Впрочем, в эпизод неожиданно вмешался газон, от которого "кожаный" и залетел в ворота.

"Видели ли вы когда-то такие голы", — прокомментировал официальный Twitter "Альянса".

И действительно, такие забитые мячи можно увидеть разве что в пляжном футболе, где значительную долю игр решает отскок от песка. Но в этом случае, на результат повлиял газон, который должен быть, если не идеальным, то хотя бы ровным.

Видели ли вы когда такие голы?/Have you ever seen such goals? pic.twitter.com/OsJL5dPFRc — ФК АЛЬЯНС/FC ALLIANCE (@fcallianceld) October 4, 2021

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "Альянса".

Ранее рассказывалось о том, что немецкий вратарь отошел попить воды и пропустил смехотворный гол.

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