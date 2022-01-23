"Сложное испытание": один из лучших боксеров XXI века оценил шансы Камбососа против Ломаченко и Хейни

"Сложное испытание": один из лучших боксеров XXI века оценил шансы Камбососа против Ломаченко и Хейни

Уорд верит в австралийского чемпиона.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился своим мнением о возможных соперниках Джорджа Камбососа, украинца- юниора Василия Ломаченко и американца Девина Хейни.

"Любое из этих боев станет массовым событием в Австралии и оба этих боя станут сложным испытанием для Камбососа. У Джорджа есть стойкость, сила, выдержка, все, что он показал в поединке с Теофимо Лопесом, чтобы выиграть. Однако у него нет права на ошибку.

Сейчас Камбосос играет мышцами в легком весе, как будто избил Флойда Мейвезера, но если он выиграет следующий бой, ему придется провести обязательную защиту, независимо от того, с кем Джордж будет драться.

Я готов посмотреть оба боя, ведь мне нравятся такие варианты. Камбососу нужно будет многое сделать, чтобы победить.

Никто не верил, что может выиграть у Лопеса. Теперь получи бой на стадионе, который ты так желал. У меня нет проблем ни с Хейни, ни с Ломаченко. Для меня оба этих боя интересны", — приводит слова Уорда Boxing News 24.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В послужном списке Хейни 27 побед (15 – нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

и защитил титул WBC в легком весе. В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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