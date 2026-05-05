Служил в рядах ВСУ: клуб УПЛ назначил нового главного тренера

Футбольный клуб "Кудровка", который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ), назначил Александра Протченко новым главным тренером.

Об этом сообщила пресс-служба клуба из одноименного села Черниговской области.

Протченко работает в структуре клуба шестой год в роли тренера и технического директора. Последние три месяца он возглавлял юношескую команду "Кудровки".

На посту наставника команды 33-летний специалист заменил Василия Баранова, который накануне был уволен.

Протченко имеет опыт работы в украинских клубах: "Арсенал-Киев" U-16, U-17 (старший тренер, 2016-2019), СК "Чайка" (ассистент тренера, 2018-2020), "Кудровка" (главный тренер, 2021-2022). С 2023 по 2026 год работал в должности технического директора.

Отдельного уважения заслуживает его путь вне футбола. С 2022 по 2025 год Александр нес службу в рядах Вооруженных Сил Украины и является ветераном российско-украинской войны.

Александр Протченко / facebook.com/Kudrivka

Сейчас "Кудровка", которая проводит дебютный сезон в УПЛ, занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Безвыигрышная серия команды длится уже 8 матчей, 5 из которых она проиграла. В последнем поединке "Кудровка" 3 мая сыграла вничью с "Оболонью" (1:1).

В следующем туре УПЛ "Кудровка" 8 мая на выезде встретится с "Колосом".

