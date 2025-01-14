Служила в Нацгвардии: титулованная украинская гребчиха сбежала в Россию

Украинская гребчиха Лариса Жалинская, которая служила в Национальной гвардии Украины, сбежала в Россию.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Жалинская как военнослужащая воспользовалась отпуском с правом выезда за границу, благодаря чему сначала уехала в Польшу, а затем через Беларусь попала в РФ.

В интервью российским пропагандистам Лариса назвала свой побег из Украины "возвращением на историческую родину".

"Сегодня мои действия многие квалифицируют как бегство в Россию, но я бы не считала это бегством. Я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину. Я россиянка по национальности, мой родной город – это город Приморск Запорожской области Российской Федерации, я всегда была русскоязычной.

Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставлять отпуска с правом выезда за границу, в тим числе по туристическим путевкам. Поэтому мною была приобретена туристическая путевка в Чехию. Также я подстраховалась, оформила второй загранпаспорт, не известив об этом воинскую часть.

Именно по этому паспорту я впоследствии пересекла границу. Ранее с помощью Telegram-каналов и друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу и там помогают через специальные чаты найти перевозчиков, которые уже пересекают польско-белорусскую границу. Также с помощью друзей из России был куплен билет на самолет Минск-Москва", – призналась Жалинская.

Жалинская является многократной призеркой чемпионатов Украины по академической гребле, в частности на последнем ЧУ в 2024 году на ее счету две "бронзы" и "серебро", в 2023-м она имела четыре "золота".

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