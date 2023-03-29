"Служит цветам и интересам России": Владимир Кличко жестко "разнес" главу МОК

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе возмущен смягчением санкций против российского спорта.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко осудил скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования.

Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу подверг критике президента МОК Томаса Баха, заявив, что тот "служит цветам и интересам России".

"МОК позволяет российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение – ложный знак. Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение загрязняет олимпийский дух и похоже на эту войну: чепуха", – написал Кличко-младший на своей странице в Twitter.

IOC authorizes the russian and russian athletes к участнику в Олимпийских играх под "neutral flag".

Это решение является false flag.

Thomas Bach служит для цветов и интересов из России.

Это решение contaminates the Olympic spirit and is a like the war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV — Klitschko (@Klitschko) 28 марта, 2023

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить атлетам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

Кроме того, Бах сообщил, что вопрос участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов пока не рассматривался.

Ранее сообщалось, что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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