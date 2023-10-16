"Смахну его, как каплю дождя с плеча": Фьюри сделал дерзкое заявление касательно боя против Усика

Обладатель титула WBC в суперхтяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своими ожиданиями от объединительного боя с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Британец заявил, что сейчас он не думает о противостоянии с украинцем, поскольку сосредоточен на грядущем поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

В то же время, "Цыганский король" выразил уверенность, что если подойдет к бою с Усиком без травм, то сможет одержать легкую победу.

"Не особо беспокоюсь об Усике сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если останусь целым и невредимым, буду как Донки Конг – тогда доберусь до этого малыша. Смахну его, как каплю дождя с плеча", – сказал Фьюри. в интервью Дереку Чисоре.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что легендарный Эвандер Холифилд дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри.

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