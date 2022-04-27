"Смелое решение": ряд европейских стран поддержал недопуск россиян и белорусов к Wimbledon

Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия поддержали решение организаторов Wimbledon-2022 об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

Организаторы одного из самых престижных турниров Большого шлема приняли такое решение на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Однако ATP и WTA осудили запрет российским и белорусским теннисистам выступить на Wimbledon-2022. Глава WTA Стив Саймон пригрозил организаторам Wimbledon штрафом и строгими санкциями.

Теперь же скандинавские теннисные федерации публично поддержали запрет теннисистам из РФ и Беларуси выступить на турнире. Норвежская теннисная федерация опубликовала заявление, под которым подписались федерации Финляндии, Швеции и Исландии.

"Всеанглийский теннисный клуб принял смелое решение не допустить всех российских и белорусских игроков на Wimbledon и крупные травяные турниры в Великобритании. Норвежская теннисная федерация поддерживает это решение и надеется, что ATP, WTA и ITF отреагируют так же.

Санкции против спортсменов - непростое решение. Несмотря на это, последствия нельзя сравнивать с тем, через что каждый день проходят люди в Украине. Жесткие меры необходимо предпринимать, чтобы остановить эту бессмысленную войну. В эти редкие времена теннис должен делать все, чтобы стоять на стороне народа Украины против вражды со стороны России и Беларуси", - говорится в заявлении.

Отметим, что Wimbledon-2022 стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. После этого сообщалось, что турнир в Риме также может не допустить к участию игроков из России и Беларуси.

Wimbledon-2022 должен состояться с 27 июня по 10 июля в лондонском пригороде Уимблдон.

Напомним, что на турнирах WTA и ATP российские и белорусские теннисисты выступают в нейтральном статусе. Сейчас украинские теннисисты, среди которых и первая ракетка нашей страны Элина Свитолина, требуют полного отстранения игроков из РФ и Беларуси, которые публично не высказались против войны в Украине.

Сергей Стаховский об отстранении России и Белоруссии от участия в "Уимблдоне"

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