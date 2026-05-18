"Смелый человек": Андрей Шевченко объяснил назначение Мальдеры в сборную Украины

Андрей Шевченко и Андреа Мальдера / © УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко объяснил, почему новым главным тренером сборной Украины стал итальянец Андреа Мальдера.

"Андреа Мальдера — итальянец с украинской душой. Он в течение пяти лет работал с нашей национальной командой. И после этого дальше прогрессировал, работая в топовых командах. Андреа имеет бекграунд работы с большими тренерами, клубами, достигал результата. Важно, что теперь Мальдера имеет амбиции как главный тренер. Самое главное — он понимает, как работать с национальной командой.

Отмечу тот факт, что для того, чтобы тренировать сборную Украины, сегодня ты должен быть смелым. И факт того, что Андреа принял для себя решение жить в Украине, платить налоги здесь — я думаю, это смелый человек", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

Глава УАФ рассказал, что на пост наставника "сине-желтых" рассматривались четыре кандидата. Он назвал преимущества Мальдеры, побудившие остановить выбор именно на нем.

"У нас были четыре кандидата. Мы рассматривали по разным категориям. Во-первых, у Андрея есть опыт работы с национальной командой и клубами. Он работал ассистентом в трех топ-чемпионатах. Он давно знает игроков, никогда не разрывал контакт с Украиной. Знает каждого игрока, пересматривал их, когда они были еще юношами и играли в молодежных сборных.

Мне нравится у Андреа, что у него есть амбиции, которые он хочет реализовать. Очень важно иметь тренера с амбициями", — сказал Шевченко.

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на этом посту Сергея Реброва.

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

