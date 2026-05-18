"Смелый человек": Андрей Шевченко объяснил назначение Мальдеры в сборную Украины
Глава УАФ рассказал, почему возглавить национальную сборную доверили Андреа Мальдере.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко объяснил, почему новым главным тренером сборной Украины стал итальянец Андреа Мальдера.
"Андреа Мальдера — итальянец с украинской душой. Он в течение пяти лет работал с нашей национальной командой. И после этого дальше прогрессировал, работая в топовых командах. Андреа имеет бекграунд работы с большими тренерами, клубами, достигал результата. Важно, что теперь Мальдера имеет амбиции как главный тренер. Самое главное — он понимает, как работать с национальной командой.
Отмечу тот факт, что для того, чтобы тренировать сборную Украины, сегодня ты должен быть смелым. И факт того, что Андреа принял для себя решение жить в Украине, платить налоги здесь — я думаю, это смелый человек", — сказал Шевченко на пресс-конференции.
Глава УАФ рассказал, что на пост наставника "сине-желтых" рассматривались четыре кандидата. Он назвал преимущества Мальдеры, побудившие остановить выбор именно на нем.
"У нас были четыре кандидата. Мы рассматривали по разным категориям. Во-первых, у Андрея есть опыт работы с национальной командой и клубами. Он работал ассистентом в трех топ-чемпионатах. Он давно знает игроков, никогда не разрывал контакт с Украиной. Знает каждого игрока, пересматривал их, когда они были еще юношами и играли в молодежных сборных.
Мне нравится у Андреа, что у него есть амбиции, которые он хочет реализовать. Очень важно иметь тренера с амбициями", — сказал Шевченко.
Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на этом посту Сергея Реброва.
Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.
Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.
Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.
Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.
Мальдера уже объявил состав сборной Украины на матчи с Польшей и Данией.
Также Андреа назвал свой тренерский штаб в сборной Украины.