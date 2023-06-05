"Смелый человек": Свитолина поблагодарила российскую теннисистку, осудившую войну РФ против Украины

После поражения на Roland Garros Дарья Касаткина показала украинке большой палец, за что была освистана болельщиками.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила россиянку Дарью Касаткину, которую выбила в 1/8 финала Roland Garros-2023, за ее позицию касательно войны в Украине.

После поединка теннисистки не пожали друг другу руку. Вместо этого Касаткина показала украинке большой палец, поздравив ее с победой.

На послематчевой пресс-конференции Свитолина высказалась в адрес россиянки, которая ранее публично осудила вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая", – сказала Свитолина.

Добавим, что после матча с украинкой Касаткину освистали болельщики за то, что она не пошла пожать сопернице руку.

На своей странице в Twitter россиянка объяснил, что отказалась от рукопожатия из-за уважения к украинской теннисистке.

"Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча, который я играла в Париже, я всегда ценила и благодарила зрителей за поддержку и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я просто с уважением отнеслась к позиции соперницы и не пожала ей руку.

Мы с Элиной проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить из корта в такой атмосфере было худшей частью вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Постарайтесь сделать этот мир лучше. Я буду любить Roland Garros, невзирая ни на что, всегда и навсегда. Увидимся в следующем году", – написала Касаткина.

В четвертьфинале французского мейджора Свитолина сразится белоруской Ариной Соболенко, которая во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине. Поединок состоится во вторник, 6 июня.

Напомним, свои выступления на Открытом чемпионате Франции также продолжает еще одна украинка – Леся Цуренко. В 1/8 финала ее соперницей будет первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Игра состоится в понедельник, 5 июня.

Читайте также:

"Не чувствовала себя в безопасности": белоруска Соболенко провела тайную пресс-конференцию на Roland Garros

Запятил репутацию: Левандовски сделал совместное фото с российским теннисистом

Установил антирекорд XXI века: лучший теннисист России позорно вылетел из Roland Garros