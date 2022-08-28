Смена первой ракетки Украины, резкое падение Свитолиной: обновленный рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала новый рейтинг лучших теннисисток планеты.
Звание первой ракетки Украины вернула себе Ангелина Калинина, которая поднялась на две строчки и теперь занимает в рейтинге WTA 47-е место.
В свою очередь, главная звезда украинского тенниса, приостановившая карьеру из-за беременности, опустилась на 64-ю позицию (-21 ступенька), потеряв очки за прошлогодний четвертьфинал US Open.
После выхода в полуфинал на турнире в Гранби, улучшила свои позиции Марта Костюк - 65-е место (+7). Леся Цуренко, поднявшись на 87-е место (+2), вплотную приблизилась к Даяне Ястремской, сохранившей за собой 86-ю позицию.
Напомним, вскоре Калинина и еще четверо украинок - Дарья Снигур, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко стартуют в основной сетке US Open-2022.
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