Смена первой ракетки Украины, резкое падение Свитолиной: обновленный рейтинг WTA

Звание первой ракетки Украины вернула себе Ангелина Калинина, которая поднялась на две строчки и теперь занимает в рейтинге WTA 47-е место.

В свою очередь, главная звезда украинского тенниса, приостановившая карьеру из-за беременности, опустилась на 64-ю позицию (-21 ступенька), потеряв очки за прошлогодний четвертьфинал US Open.

После выхода в полуфинал на турнире в Гранби, улучшила свои позиции Марта Костюк - 65-е место (+7). Леся Цуренко, поднявшись на 87-е место (+2), вплотную приблизилась к Даяне Ястремской, сохранившей за собой 86-ю позицию.

Напомним, вскоре Калинина и еще четверо украинок - Дарья Снигур, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко стартуют в основной сетке US Open-2022.

Читайте также:

Украинка пробилась в основную сетку US Open - дальше ее ожидает титулованное "препятствие"

Украинка пробилась в полуфинал турнира WTA в Канаде, но не продолжит борьбу за трофей: что произошло

Украинские теннисистки узнали имена первых соперниц в основной сетке US Open