Смена тренера не помогла: "Челси" не удалось реабилитироваться за поражение на старте Лиги чемпионов

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Челси" принимал "Зальцбург".

"Челси" сыграл вничью с "Зальцбургом" в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:1 .

Счет матча на 48-й минуте открыли хозяева – Мейсон Маунт и прострелил мяч вдоль ворот, где его подхватил Рахим Стерлинг и отправил в дальний угол ворот соперника.

В середине второго тайма гостям удалось сравнять счет – Ноа Окафор по передаче Чиквубуике Адаму отправил мяч точно в дальний угол.

После сенсационного поражения в первом туре руководство "Челси" уволило Томаса Тухеля с должности главного тренера команды и назначило на его место 47-летнего английского специалиста Грэма Поттера.

В другом поединке группы E "Милан" уверенно победил "Динамо" Загреб (3:1).

Поединки 3-го тура состоятся 5 октября: РБ "Зальцбург" – "Динамо" Загреб, "Челси" – "Милан".

Возглавляет турнирную таблицу группы "Милан" с 4 очками. Следом за ним загребское "Динамо", которое имеет в активе 3 очка. "Зальцбург" идет третьим (2). "Челси" остался на последнем месте в турнирной таблице (1).

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