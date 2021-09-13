Смена тренера не помогла: "Львов" проиграл "Вересу" и не смог покинуть дно турнирной таблицы УПЛ

Смена тренера не помогла: "Львов" проиграл "Вересу" и не смог покинуть дно турнирной таблицы УПЛ

В активе "горожан" так и осталось два очка.

Ровненский "Верес" в домашнем матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) обыграл "Львов". Встреча на стадионе "Авангард" в Луцке завершилась со счетом 1:0.

Для гостей это был первый поединок под руководством Олега Дулуба, который возглавил команду всего неделю назад. Именно они и начали лучше игру, создав несколько потенциально опасных моментов.

Хозяева до перерыва имели свои шансы, чтобы забить, но в первом тайме счет на табло так и не изменился.

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Единственный же гол в поединке был забит на 53-й минуте. Валерий Кучеров, получив мяч перед штрафной площадью соперника от Евгения Пасича, зряче поразил верхний угол ворот гостей.

После этого ближе к своему второму голу были хозяева, нежели львовяне к тому, чтобы отыграться. Однако больше команды голами в матче не порадовали.

"Верес" набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" с 2 баллами идет последним.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 8-м туре "Верес" в гостях 18 сентября сыграет с "Днепром-1", а "Львов" на следующий день примет "Металлист 1925".

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