Сменил Бельгию на Францию: футболист сборной Украины перешел в новый клуб

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел из бельгийского "Брюгге" во французский "Страсбург".

О трансфере 27-летнего украинца французский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Соболь подписал со "Страсбургом" контракт на 3,5 года до завершения сезона-2025/26. За его переход французский клуб заплатил "Брюгге" 2 миллиона евро, еще 500 тысяч евро предусмотрено бонусами.

За новую команду Эдуард будет выступать под 77-м номером.

"Это большой прогресс в моей футбольной карьере и в моей жизни, я приезжаю в важный клуб и исторический город. Я – победитель и полон решимости отдать все силы своей команде. Не могу дождаться, чтобы впервые сыграть за новый клуб и почувствовать атмосферу стадиона", – приводит слова Соболя пресс-служба "Страсбурга".

Сейчас новый клуб Соболя идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 15 очков.

Дебютировать за новую команду Эдуард может уже 29 января, когда "Страсбург" во внутреннем первенстве будет принимать "Тулузу".

Напомним, Соболь стал вторым украинцем, который этой зимой перебрался в чемпионат Франции. Ранее полузащитник Руслан Малиновский перешел из итальянской "Аталанты" в "Марсель".

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