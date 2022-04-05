Сменил брусья на автомат: олимпийский чемпион стал в защиту Украины от оккупантов

Сменил брусья на автомат: олимпийский чемпион стал в защиту Украины от оккупантов

Олег Верняев с оружием в руках будет защищать родную землю от российских захватчиков.

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев отправился защищать Украину от российских оккупантов.

Уроженец Донецка опубликовал на своей странице в Instagram фото в военной форме.

Очевидно, 28-летний спортсмен присоединился к рядам ВСУ или терробороне.

фото — instagram.com/verniaiev13

В начале полномасштабного российского вторжения Верняев призвал полностью изолировать Россию от международного спорта.

"Моя единственная и непоколебимая позиция - отстранить российских спортсменов от любых международных соревнований. Россия - агрессор. Слава Украине", - написал Верняев в Instagram.

Также сообщалось, что украинский олимпийский чемпион высмеял российского гимнаста Ивана Куляка за то, что представитель страны-агрессора вышел на путинский митинг в "Лужниках" с чужой медалью.

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