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Сменил Францию на Италию: Малиновский официально нашел новый клуб

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Сменил Францию на Италию: Малиновский официально нашел новый клуб

Руслан Малиновский / Фото: twitter.com/GenoaCFC

Руслан Малиновский будет выступать на правах аренды за "Дженоа".

Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский продолжит карьеру в итальянском "Дженоа".

"Грифоны" арендовали 30-летнего украинца до конца сезона с правом выкупа.

Ранее СМИ сообщали, что итальянский сможет выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро.

Добавим, что Малиновский уже выступал в Италии за "Аталанту" с 2019 по 2023 год. Руслан провел в составе "Богини" 143 матча, в которых забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

Зимой этого года "Марсель" приобрел украинца у "Аталанты" за 10 миллионов евро. Однако Руслану не удалось закрепиться во французском клубе.

В прошлом сезоне Малиновский провел 23 матча за "провансальцев" во всех турнирах, отличился двумя голами и одним ассистом. Контракт украинца с "Марселем" рассчитан до 2026 года.

Отметим, что в услугах Малиновского также были заинтересованы турецкий "Бешикташ" и еще один итальянский клуб – "Торино", однако они не смогли договориться с "Марселем" о трансфере украинского хавбека.

Напомним, в сезоне-2021/22 "Дженоа" тренировал украинский специалист Андрей Шевченко. Он возглавил "грифонов" в ноябре 2021 года, но уже в январе 2022-го был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды (одна победа в 11 матчах).

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Дата публикации
Просмотры
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