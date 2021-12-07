Сменил имя и возраст: лидера клуба Бундеслиги обвинили в фальсификации личности

Сменил имя и возраст: лидера клуба Бундеслиги обвинили в фальсификации личности

Футболист в течение шести лет выступал по поддельным документам.

Немецкая прокуратура обвинила полузащитника "Гамбурга" Бакери Джатту в фальсификации личности с целью нарушения законодательства страны.

Об этом сообщает Der Spigel.

В 2015 году вингер пересек границу Германии без паспорта и вида на жительство. Он солгал контролирующим органам, что ему 17 лет и он имеет право попасть в категорию детей "не сопровождаемых взрослыми в Германии". Благодаря этому он остался в стране.

На родине Джатта выступал под настоящим именем Бакари Даффе, его действительная дата рождения – 6 ноября 1995 года. То есть игрок занизил возраст на 2,5 года.

В 2016 году он подписал контракт с "Гамбургом" и снискал популярность как игрок-беженец, выступавший в Бундеслиге.

Футболисту предъявлено обвинение в четырех нарушениях иммиграционного законодательства и одно о предоставлении фальшивых документов по доверенности. Если преступление будет доказано, ему грозит полтора года тюрьмы.

В этом сезоне Джатта провел за "Гамбург" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

Немецкий клуб выступает во второй Бундеслиге.

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