Сменил имя и возраст: лидера клуба Бундеслиги обвинили в фальсификации личности

Футболист в течение шести лет выступал по поддельным документам.
Немецкая прокуратура обвинила полузащитника "Гамбурга" Бакери Джатту в фальсификации личности с целью нарушения законодательства страны.
Об этом сообщает Der Spigel.
В 2015 году вингер пересек границу Германии без паспорта и вида на жительство. Он солгал контролирующим органам, что ему 17 лет и он имеет право попасть в категорию детей "не сопровождаемых взрослыми в Германии". Благодаря этому он остался в стране.
На родине Джатта выступал под настоящим именем Бакари Даффе, его действительная дата рождения – 6 ноября 1995 года. То есть игрок занизил возраст на 2,5 года.
В 2016 году он подписал контракт с "Гамбургом" и снискал популярность как игрок-беженец, выступавший в Бундеслиге.
Футболисту предъявлено обвинение в четырех нарушениях иммиграционного законодательства и одно о предоставлении фальшивых документов по доверенности. Если преступление будет доказано, ему грозит полтора года тюрьмы.
- В этом сезоне Джатта провел за "Гамбург" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.
- Немецкий клуб выступает во второй Бундеслиге.
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