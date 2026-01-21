Сменил Турцию на Бельгию: украинский футболист нашел новый клуб

Даниил Сикан / facebook.com/Trabzonspor

Реклама

Украинский форвард Даниил Сикан перешел из турецкого "Трабзонспора" в бельгийский "Андерлехт".

24-летний нападающий подписал с бельгийским клубом контракт до лета 2030 года, сообщает официальный сайт "Андерлехта".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 3,5 млн евро.

Реклама

Сикан выступал за "Трабзонспор" с января прошлого года, перейдя из донецкого "Шахтера" за 6 млн евро. В 34 матчах за турецкий клуб он забил семь голов и отдал три результативные передачи.

В этом сезоне Даниил сыграл 16 матчей на клубном уровне и забил 4 гола.

Сейчас "Андерлехт" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея 35 очков после 21 поединка.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко переходит в амстердамский "Аякс".

Реклама

Также мы рассказывали, что Эдуард Соболь стал игроком чешского "Яблонца".