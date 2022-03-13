Сменила биатлонную винтовку на автомат: украинская спортсменка стала на защиту родины (видео)

Сменила биатлонную винтовку на автомат: украинская спортсменка стала на защиту родины (видео)

Меркушина вступила в ряды пограничников.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина оставила свою привычную деятельность и встала на защиту от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"На мировых территориях в мою честь неоднократно поднимался флаг Украины. Пора защищать его и сменить биатлонную винтовку на автомат.

Сейчас весь мир раскрашен в желто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь граница между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине", – сказала Меркушина.

Напомним, в ряды территориальной обороны присоединились многие известные украинские спортсмены, в частности боксеры Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, чемпион ММА Ярослав Амосов, легенда киевского "Динамо" Олег Лужный.

А главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вернулся из-за границы и вступил в Вооруженные силы Украины.

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