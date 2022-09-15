Сменила легкоатлетическую дорожку на подиум: Магучих приняла участие в неделе моды в США (фото)

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих попробовала себя в новой роли. Легкоатлетка приняла участие в неделе моды, которая состоялась в Нью-Йорке.

Известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих приняла участие в неделе моды в американском Нью-Йорке.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

Украинка прошлась по подиуму в одежде с национальной символикой, а также познакомилась с мировыми знаменитостями: Винни Харлоу, Джун Амброз, Усейном Болтом и другими.

Напомним, что на прошлой неделе Магучих торжествовала в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

Читайте также:

Украинец выиграл "бронзу" чемпионата Европы в скоростной стрельбе

Отомстила за соотечественницу: Цуренко выбила россиянку из турнира WTA в Портороже

"Серебро" и "бронза": украинские борчины завоевали две медали чемпионата мира-2022