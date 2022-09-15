Сменила легкоатлетическую дорожку на подиум: Магучих приняла участие в неделе моды в США (фото)

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих попробовала себя в новой роли. Легкоатлетка приняла участие в неделе моды, которая состоялась в Нью-Йорке.
Известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих приняла участие в неделе моды в американском Нью-Йорке.
Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.
Украинка прошлась по подиуму в одежде с национальной символикой, а также познакомилась с мировыми знаменитостями: Винни Харлоу, Джун Амброз, Усейном Болтом и другими.
Напомним, что на прошлой неделе Магучих торжествовала в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.
Читайте также:
Украинец выиграл "бронзу" чемпионата Европы в скоростной стрельбе
Отомстила за соотечественницу: Цуренко выбила россиянку из турнира WTA в Портороже
"Серебро" и "бронза": украинские борчины завоевали две медали чемпионата мира-2022