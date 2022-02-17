Сменили ход игры за три минуты: "Аталанта" с Малиновским вырвала победу в Лиге Европы

Сменили ход игры за три минуты: "Аталанта" с Малиновским вырвала победу в Лиге Европы

"Бергамаски" обыграли "Олимпиакос" в первом матче 1/16 финала турнира.

В четверг, 17 февраля, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Аталанта" на своем поле вырвала победу над "Олимпиакосом" – 2:1 .

Гости вышли вперед на 16-й минуте – забил Тикиньо. "Бергамаски" смогли отыграться только в середине второго тайма. На 61-й минуте Берат Гимшити забил долгожданный гол в ворота соперников, а через две минуты вывел свою команду вперед.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел со стартовых минут, однако результативными действиями не отличился. Его заменили на 65-й минуте.

Ответный матч в Пирее состоится 24 февраля и стартует в 19:45 по киевскому времени.

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