Сменит весовую категорию: обидчик Ломаченко нашел следующего соперника

Американец готовится к возвращению на ринг.

Бывший чемпион по версии IBF, WBA, WBO и WBC в легком весе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) готовится перейти в полусредний вес и уже определился с вероятным предстоящим соперником.

Об этом сообщил представитель промоутерской компании Top Rank Брюс Трамплер, передает Boxing Talk.

Отмечается, что американец может встретиться с непобежденным соотечественником Арнольдом Барбосой-младшим (26-0-0, 10 KO).

30-летний Барбоса выступает на профессиональном ринге с 2013 года и имеет в своем активе победу над бывшим претендентом на титул Олекс Сауседо (30-2-0, 19 KO).

В последнем бою Лопес проиграл Камбососу раздельным судейским решением (115-111, 113-114, 115-112 ) и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. После поединка Лопес не согласился с вердиктом судей .

Камбососу раздельным судейским решением (115-111, 113-114, 115-112 и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. После поединка . Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. Ранее в его активе было 16 побед (12 – нокаутом) в 16 поединках.

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