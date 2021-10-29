Смерть аргентинского футболиста Эмилиано Салы: суд официально назвал виновного в авиакатастрофе с игроком

С трагедии прошло почти три года.

Суд официально назвал виновного в гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы в результате авиакатастрофы, произошедшей в начале января 2019 года.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что обвинение получил бизнесмен Дэвид Хендерсон, организовавший полет Салы из Нанта в Кардифф.

Суд установил, что предприниматель поручил совершить перелет Дэвиду Ибботсону, также погибшему в авиакатастрофе. Все дело в том, что у Ибботсона не было соответствующей лицензии и квалификации. Суд присяжных принимал это решение в течение семи часов, где за виновность Хендерсона проголосовали 10 из 12 присяжных.

Согласно обвинению, Хендерсону грозит до семи лет заключения. Официальный приговор будет вынесен 12 ноября.

Самолет с футболистом исчез с радаров авиадиспетчеров на пути из Франции . Он вылетел из Нанта в Кардифф утром 22 января 2019 года, но позже транспортное средство исчезло с экранов радаров в районе Ла-Манша. Отмечается, что перед исчезновением самолет с Салой на борту запросил аварийную посадку;

. Он вылетел из Нанта в Кардифф утром 22 января 2019 года, но позже транспортное средство исчезло с экранов радаров в районе Ла-Манша. Отмечается, что перед исчезновением самолет с Салой на борту запросил аварийную посадку; Самолет нашли через три недели на дне Ла Манша . А впоследствии – и тело игрока. Что касается Ибботсона, то его тело так и не удалось найти;

Сала перебрался из "Нанта" в "Кардифф" 20 января. Аргентинец стал рекордным трансфером в истории клуба. За него заплатили около 20 миллионов евро.

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