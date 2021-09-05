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Смерть бывшей звезды реслинга: стали известны новые подробности трагедии

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Смерть бывшей звезды реслинга: стали известны новые подробности трагедии

instagram.com/screamqueendaff

В СМИ попал отчет полиции о гибели американки.

Американская рестлерша Шеннон Спруилл, тело которой на днях было обнаружено полицией в ее доме в Джорджии, скончалась от пулевого ранения в грудь.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

Перед смертью Спруилл, которая также известна под псевдонимом Даффни Ангер, записала видео. В ролике звезда реслинга, страдавшая от депрессии, жаловалась фанатам на одиночество.

  • Американка сделала себе имя выступлениями в WCW. Ее звездная карьера началась в 1999 году.
  • В последний период жизни Ангер выступала в независимых промоушенах и участвовала в нескольких подкастах.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Италии скончался футболист "Ювентуса".

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