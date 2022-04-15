Смерть Диего Марадоны: врачам легенды футбола предъявлены обвинения в его убийстве

Медики, которые опекались легендарным футболистом перед его смертью, предстанут перед судом.

Команда медиков, лечившая легендарного футболиста Диего Марадону, получила обвинение в его убийстве. Об этом сообщает издание Merco Press.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте. Как показало вскрытие, смерть наступила в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

После его смерти в Аргентине начали расследование. В мае 2021 года прокуратура предъявила обвинение семи медицинским работникам в убийстве Марадоны.

Расследование по делу Марадоны продолжалось. Прокуроры обратились к независимым экспертам, чтобы установить причины, вызвавшие смерть Марадоны.

17 из 22 экспертов определили, что Марадона имел ряд патологий и был "не полностью умственно дееспособным". Кроме того, они считают, что легендарный футболист "имел бы больше шансов выжить", если бы его сразу госпитализировали в больницу, однако его выписали после операции.

Кроме того, прокуратура выяснила, что Марадона мучался не менее 12 часов из-за "неадекватного ухода" в условиях госпитализации дома, а также из-за метода лечения, который был избран медицинской бригадой. Сторона обвинения пришла к выводу, что легендарного футболиста фактически "кинули на произвол судьбы".

Обвинения в непреднамеренном убийстве были предъявлены нейрохирургу Леопольдо Луке, психиатру Агустину Косачеву, а также психологу Карлосу Диасу, медицинскому координатору Нэнси Форлини, координатору медработников Мариано Перрони, медикам Рикардо Альмирону и Даяне Мадрид, а также терапевту Педро Ди Спаньи.

Если медиков признают виновными, то им грозит серьезное наказание - от 8 до 25 лет тюрьмы, а также лишение врачебных лицензий.

Адвокаты врачей пока не отреагировали на обвинения прокуроров. Когда именно должны состояться первые судебные слушания, на данный момент неизвестно.

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