Смерть "Короля футбола": полная биография и выдающиеся достижения легендарного Пеле

29 декабря 2022 года умер легендарный бразильский футболист Пеле. "Королю футбола" было 82 года.

Больше года Пеле боролся с раком. Последний месяц своей жизни он провел в больнице, куда был госпитализирован 29 ноября на фоне респираторной инфекции.

ТСН Проспорт рассказывает о жизненном пути и достижениях одного из величайших игроков в истории футбола.

Детство Пеле и первые шаги в футболе

Один из величайших игроков в истории футбола Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) родился 23 октября 1940 года в муниципалитете Трес-Корасойнс штата Минас-Жерайс на востоке Бразилии.

Его отец, Жуан Рамос ду Насименту (Дондинью), на профессиональном уровне играл в футбол за один из местных клубов. Однажды Дондинью пригласили в один из самых известных клубов страны – "Атлетико Минейро". Для небогатой семьи это был шанс вырваться из нищеты, однако проявить себя ему помешала серьезная травма. Дондинью получил повреждение в первой же игре против "Сан-Кристовао" после столкновения с Августо (будущим капитаном Бразилии на ЧМ-1950).

Мать Пеле, Селеста Арантис, была домохозяйкой. Старшего из детей назвали в честь знаменитого изобретателя Томаса Эдисона. Но в свидетельстве рождения Пеле ошибочно забыли написать букву "и" – так получилось имя Эдсон. Кроме Эдсона, в семье было еще трое детей – двое младших братьев и младшая сестра.

Прозвище Пеле он получил еще в школьные годы – в честь местного вратаря "Васко да Гамы" Биле, который был его любимым игроком.

Пеле заинтересовался футболом в возрасте 7 лет. Его семья переехала переехала в Бауру, именно там бразилец делал свои первые шаги в футболе. Он выступал за одну из местных команд, причем будущему "Королю футбола" приходилось играть даже без бутс, поскольку его семья была настолько бедна, что не могла обеспечить парня обувью.

Трудности никак не отпугали Пеле. Он часто играл босиком, а в подростковом возрасте подрабатывал официантом. К 15 годам Пеле сменил несколько команд и даже успел поиграть в мини-футбол, а затем попал в главный клуб своей жизни – "Сантос".

Пеле – легенда "Сантоса"

Сначала Пеле выступал за "молодежку", но затем нападающий главной команды "Сантоса" травмировался, так что парень получил шанс попробовать себя во взрослом футболе. И сполна им воспользовался. В 1956 году Пеле дебютировал в матче против "Коринтианса" и забил гол.

С каждым годом Пеле только стремительно прибавлял в футбольном мастерстве. Он 9 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата штата, а 1959-й стал для бразильца просто невероятным — Пеле забил 126 мячей в 104 поединках.

Вместе с Пеле "Сантос" выиграл девять чемпионатов лиги Сан-Паулу, а в 1962-м и 1963-м завоевал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Почти за 20 лет в "Сантосе" Пеле помог клубу выиграть более 20 трофеев, неоднократно становился лучшим бомбардиром турнира и однажды даже забил 8 голов за один матч – в игре с "Ботафого". В составе "Сантоса" пеле отыграл 636 матчей и забил 618 голов.

В 1974 году Пеле завершил карьеру, но затем решил вернуться в футбол из-за финансовых проблем. В 1975 году Пеле подписал контракт с американским "Нью-Йорк Космос", став самым оплачиваемым футболистом мира. Его зарплата тогда составляла 1,4 млн долларов в год.

За "Космос" он отыграл три года (37 голов в 64 матчах) и покинул клуб на мажорной ноте: в сезоне-1977 бразилец выиграл Североамериканскую футбольную лигу и стал лучшим бомбардиром турнира. В 1977 году Пеле окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Феерическая карьера Пеле в сборной Бразилии

За национальную сборную Пеле дебютировал 7 июля 1957 в товарищеском матче против Аргентины. "Селасао" уступили со счетом 1:2, но один из голов забил на тот момент 16-летний Пеле.

А уже в следующем году Пеле официально дебютировал за сборную Бразилии 15 июня 1958 на чемпионате мира в Швеции – в матче против СССР, где отдал результативную передачу. В то время он был самым молодым игроком (17 лет), когда-нибудь участвовавшим в чемпионатах мира.

Фото: Associated Press

Далее Пеле забивал в каждом следующем матче на турнире. В четвертьфинале он отправил один мяч в ворота Уэльса, в полуфинале оформил хет-трик французами, а в финале дважды отличился в воротах Швеции. В итоге сборная Бразилии выиграла чемпионат мира, а 17-летнего Пеле признали лучшим молодым игроком турнира.

No ano seguinte em 1958, Pelé viaja para a sua primeira Copa do Mundo, faz sua estreia no terceiro jogo, contra Russia, estava se recuperando de uma lesão. Fazendo 6 gols naquela copa, inclusive na final, uma pintura, um golaço, vencendo por 5x2 a Suécia. pic.twitter.com/ln0BanBaRT — ENEJOTA (18-18) (@mauri_limaa_) December 24, 2022

Триумфальными для Пеле также стали ЧМ-1962 в Чили и ЧМ-1970 в Мексике, на котором его признали лучшим игроком турнира. Таким образом, Пеле – единственный футболист в истории, трижды становившийся чемпионом мира как игрок (1958, 1962 и 1970).

За сборную Бразилии Пеле выступал до 1971 года. Всего в футболке национальной команды Пеле провел 93 матча и забил 77 голов.

Фото: Associated Press

Титулы и достижения Пеле

Чемпион штата Сан-Паулу: 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 и 1973.

лучший бомбардир чемпионата штата Сан-Паулу: 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 1965, 1969 и 1973

Турнир Рио-Сан-Паулу: 1959, 1963 и 1964

лучший бомбардир Турнира Рио Сан-Паулу: 1963

Кубок Бразилии: 1961, 1962, 1963, 1964 и 1965

Копа Либертадорес: 1962 и 1963

Межконтинентальный кубок: 1962 и 1963

Чемпион Северо-Американской футбольной лиги: 1977

Серебряный призер Чемпионата Южной Америки: 1959 (Аргентина)

лучший бомбардир Копа Америка: 1959

Чемпион мира: 1958, 1962 и 1970

Участник чемпионатов мира: 1958, 1962, 1966 и 1970

Лучший футболист XX века по версии ФИФА

Лучший футболист XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики

Фото: Associated Press

Путь Пеле после завершения карьеры и борьба с болезнью

После того как завершил карьеру, Пеле занимал должность министра Бразилии, опубликовал несколько автобиографий, писал музыку, работал в тренерском штабе "Сантоса" и даже снимался в кино.

В последнее время здоровье "Короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. В феврале этого года он две недели лежал в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей. Также весной бразилец проходил лечение от рака толстой кишки. Однако химиотерапия уже не помогала.

В конце ноября 2022 года у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его экстренной госпитализации. Однако сам Пеле пытался успокоить своих фанатов и сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом.

Последние дни своей жизни Пеле провел с родными в больнице Сан-Паулу, где получал паллиативную помощь. Семья ни на минуту его не покидала.

Читайте также:

Памяти "Короля футбола": видео лучших голов в карьере легендарного Пеле

Легендарный Пеле обратился к фанатам на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья

"Этот конфликт приносит только боль, страх, ужас и мучения": легендарный Пеле призвал Путина остановить войну в Украине