Смерть "Короля футбола": полная биография и выдающиеся достижения легендарного Пеле

No ano seguinte em 1958, Pelé viaja para a sua primeira Copa do Mundo, faz sua estreia no terceiro jogo, contra Russia, estava se recuperando de uma lesão. Fazendo 6 gols naquela copa, inclusive na final, uma pintura, um golaço, vencendo por 5x2 a Suécia.