"Смерть предателям": бельгийские фанаты вывесили скандальный баннер в адрес форварда сборной Украины

Во время матча 16-го тура чемпионата Бельгии между "Гентом" и "Брюгге" фанаты хозяев развернули на домашних трибунах оскорбительный баннер, адресованный украинскому нападающему Роману Яремчуку.

26-летний уроженец Львова с 2017-го до 2021 год защищал цвета "буйволов", после чего перешел в лиссабонскую "Бенфику". В Португалии карьера Романа не сложилась. Летом этого года он вернулся в бельгийскую Лигу Жупиле, но теперь выступает за "Брюгге".

Болельщики "Гента" отнюдь не обрадовались такому выбору украинца. Во время очного поединка против принципиального конкурента они встретили Яремчука далеко не уважительно.

На одной из трибун "Геламко-Арены" фанаты "буйволов" вывесили баннер с надписью: "Смерть предателям, Яремчук – Иуда".

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Добавим, что еще во время матча на официальном сайте "Гента" появилось заявление, в котором клуб осудил подобные действия болельщиков.

"Футбольный клуб "Гент" выступает катерически против баннера, который развернули в адрес Романа Яремчука. Это свидетельствует об отсутствии уважения, и подобное вообще не должно быть на нашем стадионе. Это была работа отдельных лиц, действовавших без ведома клуба и, конечно, без разрешения. Отдельные болельщики приняли соответствующие меры и быстро изъяли баннер. "Гент" от имени всех виновных просит прощения у Романа Яремчука", – говорится в обращении клуба.

Матч против своей бывшей команды Яремчук начал на скамье запасных, но вышел на замену на 60-й минуте. В свою очередь, его украинский одноклубник Эдуард Соболь появился в старте и отыграл первый тайм. Результативными действиями ни один из наших соотечественников не отличился.

Поединок завершился победой "Гента" со счетом 2:0 .

После 16 туров "Брюгге" занимает четвертое место в чемпионате Бельгии, имея в своем активе 32 очка. "Гент" с 27 баллами расположился на пятой строчке.

В следующем туре команда Яремчука и Соболя будет принимать "Антверпен", а "буйволы" на выезде встретятся с "Кортрейком". Матчи пройдут 13 ноября.

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