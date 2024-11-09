Смерть Вячеслава Узелкова: что известно о звездном украинском боксере, которого не стало в 45 лет

Вячеслав Узелков снискал славу как на боксерском ринге, так и за его пределами.

9 ноября 2024 года умер украинский боксер Вячеслав Узелков. Успешному спортсмену было всего 45 лет.

В последний период своей жизни спортсмен боролся с серьезной болезнью. В апреле 2024 года он перенес операцию на сердце, после чего проходил реабилитацию.

Еще с февраля он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, причиной которых стал профессиональный спорт. В начале апреля бывший боксер сообщил, что ему будут делать серьезную операцию на сердце, которой он изрядно боится.

Рассказываем подробнее о боксере, который отошел в вечность в таком раннем возрасте.

Детство и любительская карьера

Узелков родился 8 апреля 1979 года в Виннице. Боксом начал заниматься в 1987 году. Первый тренер – Дмитрий Шамис, затем поочередно занимался у Игоря Мусиенко и Анатолия Вальчука. Во время профикарьеры Узелков тренировался под руководством Виталия Вдовкина и Вадима Лавринца.

На любительском ринге Вячеслав отличился такими весомыми достижениями, как победа на чемпионате Европы среди юниоров в Бирмингеме в 1997 году, второе место на Кубке мира 1998 года в Пекине и третье место на Всемирных Играх военнослужащих в Загребе.

На чемпионате Европы-2000 в категории до 81 кг проиграл в первом бою. На чемпионате мира 2001 года в Белфасте Узелков стал третьим в категории до 91 кг. В том же году занял второе место на престижном турнире в Хельсинки, в 2002 году завоевал "серебро" чемпионата Европы в Перми, в 2003 году был третьим на представительном турнире Странджа в Болгарии и занял второе место на Кубке Черного моря в Судаке.

Профессиональный бокс

Узелков дебютировал на профессиональном ринге 24 октября 2004, когда в Чернигове победил в шести раундах россиянина Сулеймана Джерилова. Вслед за этим Узелков одержал ряд побед над соперниками разного уровня, в том числе над французом Маджидом Бен Дриссом, а также гораздо более опытным конголезцем Мукади Мандой.

27 февраля 2007 года Вячеслав завоевал первый титул – по версии EBU-EE, одолев россиянина Артема Вичкина. 13 сентября 2007 года завоевал титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе, нокаутировав в 6-м раунде непобедимого испанского боксера Габриэля Кампильо.

В первой защите титула нокаутировал аргентинца Хулио Сезара Домингеза. В июне 2008 года Узелков нокаутировал непобедимого боксера из Словении Дениса Шимича.

После еще трех удачных поединков 23 июля 2010 в Лемуре (Калифорния) Узелков вышел на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с боксером из Казахстана Бейбутом Шуменовым. В первом раунде Вячеслав отправил соперника в нокдаун, но потом выглядел худшим и в итоге проиграл единогласным решением судей.

После поражения от Шуменова Вячеслав выиграл три поединка, а затем проиграл немцу Эдуарду Гуткнехту в бою за титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза. После этого боя украинец перенес инсульт. Впоследствии Вячеслав выиграл еще три поединка, а затем 16 марта 2013 уступил французу Дуду Нгумбу.

9 ноября 2013 года Узелков в Киеве одержал победу нокаутом в бою против американца Джейдона Кодрингтона и завоевал титул Интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе.

12 апреля 2014 года Узелков провел последний в карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу.

В общей сложности Узелков провел на профессиональном ринге 34 поединка, одержал 30 побед (19 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Чем занимался после боксерской карьеры

Узелков имел активную жизнь после завершения боксерской карьеры. Вячеслав попробовал себя в роли актера, телеведущего и политика. Еще в 2008 году впервые принял участие в съемках в кино – в мелодраме режиссера Льва Карпова. В 2009 году принял участие во втором сезоне танцевального шоу "Танцую для тебя".

В 2014-2015 годах Вячеслав был членом жюри по программе "Украина имеет талант". Затем вместе с женой Мариной снимался в программе "Взвешенные и счастливые".

В 2020 году Узелков баллотировался в мэры Винницы от партии ОПЗЖ и проиграл выборы, набрав всего 4% голосов.

22 года боксер был женат на Марине Боржемской. В 2021 году пара разошлась. Воспитывали вместе двоих детей – сына Роберта (2009) и дочь Оливия (2012). В 2021 году Вячеслав снимался в программе "Женитьба вслепую" с Юлией Черницкой.

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